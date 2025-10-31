بالمواعيد والملاعب.. مباريات الجولة 13 من الدوري المصري

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتنطلق الجولة 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت، بعد أيام منه نهاية الجولة الماضية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويتبقى فريق واحد بلا مباراة في كل أسبوع.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة 13 من الدوري المصري

السبت 1 نوفمبر 2025

غزل المحلة × مودرن سبورت - 6 مساء - استاد غزل المحلة

الجونة × فاركو - 9 مساء - استاد خالد بشارة

الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية - 9 مساء - استاد الاسماعيلية

الأحد 2 نوفمبر 2025

الزمالك × طلائع الجيش - 6 مساء - استاد القاهرة الدولي

بيراميدز × الاتحاد السكندري - 5 مساء - استاد الدفاع الجوي

الأهلي × المصري - 9 مساء - استاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا × بتروجيت - 9 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

وادي دجلة × حرس الحدود - 6 مساء - استاد السلام

المقاولون العرب × سموحة - 9 مساء - استاد المقاولون العرب

زد × البنك الأهلي - 9 مساء - استاد القاهرة الدولي

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا