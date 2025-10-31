المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

1 0
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

0 0
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بالمواعيد والملاعب.. مباريات الجولة 13 من الدوري المصري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

06:53 م 31/10/2025
كرة الدوري المصري

الدوري المصري

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتنطلق الجولة 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت، بعد أيام منه نهاية الجولة الماضية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويتبقى فريق واحد بلا مباراة في كل أسبوع.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة 13 من الدوري المصري

السبت 1 نوفمبر 2025

غزل المحلة × مودرن سبورت - 6 مساء - استاد غزل المحلة

الجونة × فاركو - 9 مساء - استاد خالد بشارة

الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية - 9 مساء - استاد الاسماعيلية

الأحد 2 نوفمبر 2025

الزمالك × طلائع الجيش - 6 مساء - استاد القاهرة الدولي

بيراميدز × الاتحاد السكندري - 5 مساء - استاد الدفاع الجوي

الأهلي × المصري - 9 مساء - استاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا × بتروجيت - 9 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

وادي دجلة × حرس الحدود - 6 مساء - استاد السلام

المقاولون العرب × سموحة - 9 مساء - استاد المقاولون العرب

زد × البنك الأهلي - 9 مساء - استاد القاهرة الدولي

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg