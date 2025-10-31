تدرس إدارة نادي الزمالك، إقالة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا من منصبه، عقب السقوط في فخ التعادل أمام نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، مساء أمس في الدوري المصري الممتاز.

مصدر ليلا كورة: اتجاه لإقالة فيريرا.. وعبد الرؤوف يقود الزمالك مؤقتًا

وقال مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "مجلس إدارة الزمالك في مناقشات مستمرة مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأول، لحسم مصير المدرب يانيك فيريرا خلال الساعات المقبلة".

وأوضح المصدر، أن الاتجاه الحالي لدى مسؤولي الزمالك هو رحيل يانيك فيريرا عن قيادة الفريق الأبيض

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يقود أحمد عبد الرؤوف مهمة تدريب الفريق الأبيض، بشكل رسمي في المواجهة المقبلة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، لحين حسم هوية المدير الفني الجديد.

وكان نادي الزمالك قد واصل مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري الممتاز، للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تعادل في ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة في مواجهة وحيدة خلال تلك الفترة، أمام غريمه التقليدي الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 19 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و4 تعادلات.