ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب تحديات مختلفة ومباريات قوية في شهر نوفمبر والذي ستبدأ أيامه، غدًا السبت.

وما زال الأهلي يبحث عن مستواه المعهود بعد بدايات متذبذبة في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير الأجهزة الفنية.

وتعاقب على المارد الأحمر 3 مدربين، البداية كانت مع الإسباني خوسيه ريبيرو ثم جاء المؤقت عماد النحاس قبل أن يتواجد المدرب الحالي ييس توروب.

الأهلي ينافس في 3 بطولات خلال نوفمبر

سيكون الأهلي أمام تحديات كثيرة في ثلاث بطولات خلال شهر نوفمبر.

ويأمل المارد الأحمر في استعادة صدارة الدوري والتي فقدها بتعادله أمام بتروجت (1-1) في الجولة الماضية، علمًا أنه سيلتقي مع فريقين جماهيريين ضد المصري والإسماعيلي خلال نوفمبر.

وربما التحدي الأكبر أمام توروب واللاعبين هو السوبر المصري والذي سيقام في أبوظبي، حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا، وإذا انتصر سيلتقي مع بيراميدز أو الزمالك في المباراة النهائية.

وكان الأهلي توج بلقب السوبر المصري في آخر 4 نسخ.

كما يترقب الأهلي قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لمعرفة منافسيه والمقرر لها يوم 3 نوفمبر، علمًا أنه سيخوض جولتين في نوفمبر وفقًا للمواعيد المعلنة مسبقًا من الكاف.

مباريات الأهلي القادمة:

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الأهلي إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث (ضد الزمالك أو بيراميدز).

21 - 23 نوفمبر.. سيخوض الأهلي الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

25 نوفمبر.. الأهلي ضد الإسماعيلي.. الدوري المصري

28-30 نوفمبر.. سيخوض الأهلي الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا