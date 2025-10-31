المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

1 0
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

1 0
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صدامات جماهيرية ونهائي محتمل وقرعة الأبطال.. ماذا ينتظر الأهلي في نوفمبر؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:25 م 31/10/2025
الأهلي

الأهلي

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب تحديات مختلفة ومباريات قوية في شهر نوفمبر والذي ستبدأ أيامه، غدًا السبت.

وما زال الأهلي يبحث عن مستواه المعهود بعد بدايات متذبذبة في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير الأجهزة الفنية.

وتعاقب على المارد الأحمر 3 مدربين، البداية كانت مع الإسباني خوسيه ريبيرو ثم جاء المؤقت عماد النحاس قبل أن يتواجد المدرب الحالي ييس توروب.

الأهلي ينافس في 3 بطولات خلال نوفمبر

سيكون الأهلي أمام تحديات كثيرة في ثلاث بطولات خلال شهر نوفمبر.

ويأمل المارد الأحمر في استعادة صدارة الدوري والتي فقدها بتعادله أمام بتروجت (1-1) في الجولة الماضية، علمًا أنه سيلتقي مع فريقين جماهيريين ضد المصري والإسماعيلي خلال نوفمبر.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

وربما التحدي الأكبر أمام توروب واللاعبين هو السوبر المصري والذي سيقام في أبوظبي، حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا، وإذا انتصر سيلتقي مع بيراميدز أو الزمالك في المباراة النهائية.

وكان الأهلي توج بلقب السوبر المصري في آخر 4 نسخ.

كما يترقب الأهلي قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لمعرفة منافسيه والمقرر لها يوم 3 نوفمبر، علمًا أنه سيخوض جولتين في نوفمبر وفقًا للمواعيد المعلنة مسبقًا من الكاف.

مباريات الأهلي القادمة:

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الأهلي إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث (ضد الزمالك أو بيراميدز).

21 - 23 نوفمبر.. سيخوض الأهلي الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

25 نوفمبر.. الأهلي ضد الإسماعيلي.. الدوري المصري

28-30 نوفمبر.. سيخوض الأهلي الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري السوبر المصري بيراميدز مباريات الاهلي ييس توروب مباريات الأهلي القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg