كلام فى الكورة
رغم غموض مصيره.. فيريرا يقود مران الزمالك (صورة)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:26 م 31/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

قاد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، تدريبات نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة، المقرر إقامتها يوم الأحد، رغم غموض مصيره مع الفريق الأبيض، في ظل دراسة إدارة النادي الإطاحة به، عقب التعادل مع البنك الأهلي.

ونشر فيريرا صورة له من تدريبات الزمالك اليوم، عبر حسابه على منصة إكس، وعلق عليها: "الأعين على الأحد".

ويلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، في تمام الساعة الخامسة مساءً، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن هناك مناقشات بين إدارة النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، بشأن مصير يانيك فيريرا.

وأشار المصدر إلى أن الاتجاه الأقرب في الوقت الحالي هو إقالة المدير الفني البلجيكي من منصبه، وتولي أحمد عبد الرؤوف مهمة قيادة الفريق الأبيض بصورة مؤقتة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك مدرب الزمالك يانيك فيريرا

