الغازي يقود حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. وخالد الغندور على الـVAR

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:15 م 31/10/2025
الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة.

حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حكم ساحة.. محمد الغازي

حكم مساعد 1.. يوسف البساطي

حكم مساعد 2.. خالد السيد

حكم رابع.. محمود منصور

تقنية الفيديو.. خالد الغندور ومساعده هاني خيري

وستكون هذه هي المباراة الأولى التي يديرها محمد الغازي تحكيميًا للزمالك هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة طلائع الجيش القادمة
الزمالك وطلائع الجيش ترتيب الدوري المصري مباريات الزمالك حكام الدوري يانيك فيريرا محمد الغازي

