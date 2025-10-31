أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة.

حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حكم ساحة.. محمد الغازي

حكم مساعد 1.. يوسف البساطي

حكم مساعد 2.. خالد السيد

حكم رابع.. محمود منصور

تقنية الفيديو.. خالد الغندور ومساعده هاني خيري

وستكون هذه هي المباراة الأولى التي يديرها محمد الغازي تحكيميًا للزمالك هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

