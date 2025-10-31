ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

تستمر منافسات نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز (2025-2026)، بإقامة الجولة 13 من المسابقة.

وتنطلق الجولة 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت، بعد أيام من نهاية الجولة الماضية.

وقبل انطلاق الجولة 13، يتربع سيراميكا كليوباترا على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام الأهلي، أقرب ملاحقيه.

بينما يحتل الزمالك المركز الرابع وفي جعبته 19 نقطة، بفارق الأهداف خلف المصري (الثالث).

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة 13 من المسابقة.

ترتيب الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا - 23 نقطة

الأهلي - 22 نقطة

المصري البورسعيدي - 19 نقطة

الزمالك - 19 نقطة

وادي دجلة - 19 نقطة

إنبي - 18 نقطة

بيراميدز - 17 نقطة

