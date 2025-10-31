المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

1 0
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

0 1
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

2 0
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

1 0
18:30
نادي قطر

نادي قطر

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:16 م 31/10/2025
لقب الدوري المصري

الدوري المصري

تستمر منافسات نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز (2025-2026)، بإقامة الجولة 13 من المسابقة.

وتنطلق الجولة 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت، بعد أيام من نهاية الجولة الماضية.

وقبل انطلاق الجولة 13، يتربع سيراميكا كليوباترا على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام الأهلي، أقرب ملاحقيه.

بينما يحتل الزمالك المركز الرابع وفي جعبته 19 نقطة، بفارق الأهداف خلف المصري (الثالث).

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة 13 من المسابقة.

ترتيب الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا - 23 نقطة

الأهلي - 22 نقطة

المصري البورسعيدي - 19 نقطة

الزمالك - 19 نقطة

وادي دجلة - 19 نقطة

إنبي - 18 نقطة

بيراميدز - 17 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

