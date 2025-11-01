توافد كبير من الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي (صور)

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية.

ودعا مجلس إدارة النادي الأهلي، الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة الموافق 31 من شهر أكتوبر، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وبدأ أعضاء الجمعية العمومية في التوافد على مقر الأهلي، لبدء التصويت لاختيار مجلس إدارة النادي الجديد، حيث انطلقت التصويت في تمام التاسعة صباحا الجمعة وحتى السابعة مساء، قبل أن تتم عملية فرز الأصوات.

مجلس إدارة النادي الأهلي للدورة الانتخابية الجديدة (2025-2029)

رئيس مجلس الإدارة: محمود الخطيب.

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

الأعضاء: أحمد حسام عوض - سيد عبد الحفيظ - حازم هلال - طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الجارحي - محمد الدماطي.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري فاروق - رويدا هشام طلبة.