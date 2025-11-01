المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر يكشف ليلا كورة.. كيف يتحرك الزمالك لفسخ عقد فيريرا دون دفعه كاملًا؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:31 ص 01/11/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يسعى نادي الزمالك في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق ودي مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، يانيك فيريرا، من أجل رحيله عن المهمة الفنية للفارس الأبيض.

وأبلغ نادي الزمالك، مدرب الفريق يانيك فيريرا بقرار الإقالة من منصبه، وتتركز جهود مسئولي الأبيض في الوقت الحالي للتوصل إلى طريقة ودية من أجل فسخ التعاقد.

وأدرك نادي الزمالك، صعوبة استمرار يانيك فيريرا، في المهمة الفنية للفريق تزامنًا مع تراجع النتائج التي صاحبت الأبيض، إذ اكتفى بتحقيق 7 انتصارات وتعادل في 4 مواجهات وتلقى هزيمتين.

محاولات الزمالك لرحيل فيريرا

أكد مصدر بنادي الزمالك لـ"يلا كورة" أن يانيك فيريرا يحق له الحصول على قيمة عقده بالكامل، والبالغة بقيمة راتب 8 أشهر، حال تمسك الأبيض بقرار رحيل البلجيكي عن الفريق.

وأضاف المصدر ذاته، أن الزمالك يحاول في الوقت الراهن مع فيريرا، من أجل الوصول إلى حل ودي يقضي بحصوله على راتب شهرين مقابل فسخ التعاقد بشكل ودي.

وقال المصدر لـ"يلا كورة": "فيريرا يحق له الحصول على قيمة عقده المتبقية والمقدرة بـ8 أشهر".

وواصل: "الزمالك يحاول في الوقت الحالي، التوصل إلى حل ودي مع يانيك فيريرا، على أن يحصل المدرب على راتب شهرين مقابل فسخ العقد بشكل ودي".

مصدر بالزمالك ليلا كورة: تم إبلاغ فيريرا بالإقالة.. وعبد الرؤوف يقود مواجهة الطلائع

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا

