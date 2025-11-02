استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر، لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا.

ويلتقي الأهلي مع المصري، في مواجهة قوية ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري العام، في تمام الثامنة من مساء الأحد.

وستضم قائمة المستبعدين من لقاء الأهلي والمصري كلا من: محمد علي بن رمضان ومصطفي العش وحسين الشحات وأحمد رضا ومحمد شريف وأشرف داري وحمزة علاء وأحمد عابدين وإمام عاشور.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن بن رمضان يغيب عن لقاء الأهلي المقبل، بسبب شعوره بإجهاد في العضلية الخلفية، عقب المواجهة الماضية ضد

ويفتقد الأهلي لخدمات عدة نجوم بسبب الإصابة وعلى رأسهم محمد شريف وأشرف داري، بينما لا يزال الفريق الأحمر يعمل على تجهيز نجمه إمام عاشور بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأعلن ييس توروب مدرب الأهلي قائمة الفريق الأحمر لخوض مواجهة المصري، والتي شهدت عودة الثنائي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

