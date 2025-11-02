المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

أبرزهم بن رمضان.. توروب يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:56 م 01/11/2025
بن رمضان

محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر، لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا.

ويلتقي الأهلي مع المصري، في مواجهة قوية ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري العام، في تمام الثامنة من مساء الأحد.

وستضم قائمة المستبعدين من لقاء الأهلي والمصري كلا من: محمد علي بن رمضان ومصطفي العش وحسين الشحات وأحمد رضا ومحمد شريف وأشرف داري وحمزة علاء وأحمد عابدين وإمام عاشور.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن بن رمضان يغيب عن لقاء الأهلي المقبل، بسبب شعوره بإجهاد في العضلية الخلفية، عقب المواجهة الماضية ضد

ويفتقد الأهلي لخدمات عدة نجوم بسبب الإصابة وعلى رأسهم محمد شريف وأشرف داري، بينما لا يزال الفريق الأحمر يعمل على تجهيز نجمه إمام عاشور بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأعلن ييس توروب مدرب الأهلي قائمة الفريق الأحمر لخوض مواجهة المصري، والتي شهدت عودة الثنائي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

للتعرف على قائمة الأهلي كاملة اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي بن رمضان غيابات الأهلي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
تشيلسي

تشيلسي

4

سقوط لوكاس بيرجفال لاعب توتنهام على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة ونزول الجهاز الطبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
