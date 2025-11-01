حقق فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على حساب جاره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم على ملعب "الإسماعيلية" ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري.

ويعاني كل فريق هذا الموسم على مستوى النتائج، حيث كان الإسماعيلي يتذيل الترتيب برصيد 7 نقاط، في المقابل يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 برصيد 8 نقاط.

تشكيل الإسماعيلي: عبد الله جمال - عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - عبد الله محمد - محمد إيهاب - محمد سمير كونتا - محمد وجدي - محمد خطاري - أنور عبد السلام - خالد النبريصي.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية: محمد هجرس - محمد ياسين - سيف الخشاب - حسن الشاذلي - كريم يحيى - أحمد حمزاوي - يوسف جلال - إسلام عبد النعيم - محمد أوناجم - ماجد هاني - علي سليمان.

وتقدم "الدراويش" في الدقيقة 42 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن عمر السعيد مهاجم كهرباء الإسماعيلية من تعديل النتيجة في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 82، نجح محمد سمير في تسجيل هدف الفوز ليقتنص الفريق الأصفر ثلاث نقاط غالية.

وحقق "الدراويش" الانتصار الثالث لهم هذا الموسم، في المقابل تعرض فريق كهرباء الإسماعيلية للخسارة الثامنة هذا الموسم.

وأصبح ترتيب الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل تراجع كهرباء الإسماعيلية للمركز الأخير برصيد 8 نقاط.