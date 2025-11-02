كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب غياب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الفريق، عن مباراة المصري البورسعيدي في الدوري.

الأهلي يلعب أمام المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء غدٍ الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي، إن محمد علي بن رمضان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة.

وأوضح مدير الكرة، أن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب المدير الفني للفريق، وبالتشاور مع الجهاز الطبي، فضل منح اللاعب الراحة اللازمة لعدم تفاقم الإصابة.

وتُعد هذه الإصابة هي الثانية التي يتعرض لها بن رمضان هذا الموسم مع الأهلي؛ حيث إنه كان قد غاب عن مباراة حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري.

وشارك بن رمضان في 12 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات والمسابقات، وصنع 3 أهداف ولم يسجل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.