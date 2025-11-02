أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستخوض مباراة طلائع الجيش، في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش، في تمام الخامسة من مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويقود أحمد عبد الرؤوف، مباراته الأولى مع الزمالك في منصب المدير الفني، بعدما تولى المسؤولية خلفًا لـ يانيك فيريرا.

ورحل يانيك فيريرا عن تدريب الزمالك، اليوم السبت، وذلك بعد التعادل الأخير أمام البنك الأهلي، يوم الخميس الماضي في الدوري المصري.

ويغيب آدم كايد وأحمد شريف بسبب الإصابة، ويعاني الأول من إصابة قوية في عضلة السمانة في حين يعاني شريف من إصابة في العضلة الضامة

بينما يغيب محمد عواد ومحمود الشناوي وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمود جهاد وناصر منسي لأسباب فنية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.