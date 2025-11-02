المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

36 36
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الفرنسي
اوكسير

اوكسير

0 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الأخبار

اختيارات عبد الرؤوف الأولى.. عبد الله السعيد وبيزيرا على رأس قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:50 م 01/11/2025
الزمالك

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستخوض مباراة طلائع الجيش، في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش، في تمام الخامسة من مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويقود أحمد عبد الرؤوف، مباراته الأولى مع الزمالك في منصب المدير الفني، بعدما تولى المسؤولية خلفًا لـ يانيك فيريرا.

ورحل يانيك فيريرا عن تدريب الزمالك، اليوم السبت، وذلك بعد التعادل الأخير أمام البنك الأهلي، يوم الخميس الماضي في الدوري المصري.

ويغيب آدم كايد وأحمد شريف بسبب الإصابة، ويعاني الأول من إصابة قوية في عضلة السمانة في حين يعاني شريف من إصابة في العضلة الضامة

بينما يغيب محمد عواد ومحمود الشناوي وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمود جهاد وناصر منسي لأسباب فنية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري يانيك فيريرا أحمد عبد الرؤوف

