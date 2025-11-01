سجل محمد سمير كونتا، لاعب الإسماعيلي، هدفًا رائعًا أمام كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وأقيمت مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية، على ستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف كونتا في الدقيقة 82، من تصويبة صاروخية من بعد منتصف الملعب، سقطت في شباك كهرباء الإسماعيلية.

وفاز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف أمام كهرباء الإسماعيلية، بفضل هدف كونتا القاتل.