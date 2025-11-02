المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مروان يجاور ديانج وعبد القادر أساسيا.. 3 تعديلات متوقعة على تشكيل الأهلي ضد المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:00 م 02/11/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته مع المصري البورسعيدي في الدوري.

ويلعب الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد المصري في المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة.

الأهلي يتطلع لتحقيق الفوز في هذه المباراة لعدة أمور منها مصالحة الجماهير بعد التعادل الذي وقع فيه خلال المباراة الماضية ضد بتروجت، بالإضافة إلى استمرار في المنافسة على صدارة مسابقة الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

ووفقا لما علمه "يلا كورة" فإن تشكيل الأهلي الذي سيبدأ به مباراة المصري سيشهد 3 تعديلات مقارنة بمواجهة بتروجت الماضية في الدوري، حيث سيعود أحمد عبد القادر أساسيًا لأول مرة في بطولة الدوري والثانية بعد مباراة إيجل نوار في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

عبد القادر سيكون بديلا للمغربي أشرف بنشرقي الذي شارك بشكل أساسي في المباراة الماضية ضد بتروجت.

أما التعديل الثاني كان عودة مروان عطية الغائب عن مباراة بتروجت بسبب الإيقاف، حيث سيشارك بدلا من محمد علي بن رمضان الغائب عن لقاء الليلة بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية.

كما سيعود السلوفيني نيتس جراديشار، أساسيا في مركز المهاجم الصريح بدلا من طاهر محمد طاهر.

ليكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، نيتس جراديشار.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي المصري الدوري المصري ديانج أحمد عبد القادر تشكيل الأهلي المتوقع التشكيل المتوقع

