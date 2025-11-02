أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري المصري مساء اليوم.

ويلعب طلائع الجيش أمام الزمالك، في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد علاء .

خط الوسط : حامد الجابري - أحمد عبد الرحمن زولا - مصطفى الخواجة.

خط الهجوم : كريم طارق - علي حمدي - إسلام محارب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد مجدي وعمرو طارق ومؤمن محمود وأبو بكر كيتا وغيث المدادحة وحسن السويسي ومحمد عاطف وأحمد طارق ومحمد هاني.

ويعاني طلائع الجيش كثيرًا هذا الموسم في الدوري المصري، حيث إن الانتصارات تغيب عن الفريق في آخر 6 مباريات، حيث تعادل في 2 وخسر 4 آخرين.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.