المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

0 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل طلائع الجيش.. إسلام محارب وكريم طارق يقودان الهجوم أمام الزمالك

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:12 م 02/11/2025
طلائع الجيش

طلائع الجيش

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري المصري مساء اليوم.

ويلعب طلائع الجيش أمام الزمالك، في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد علاء  .

خط الوسط : حامد الجابري - أحمد عبد الرحمن زولا - مصطفى الخواجة.

خط الهجوم : كريم طارق - علي حمدي - إسلام محارب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد مجدي وعمرو طارق ومؤمن محمود وأبو بكر كيتا وغيث المدادحة وحسن السويسي ومحمد عاطف وأحمد طارق ومحمد هاني.

ويعاني طلائع الجيش كثيرًا هذا الموسم في الدوري المصري، حيث إن الانتصارات تغيب عن الفريق في آخر 6 مباريات، حيث تعادل في 2 وخسر 4 آخرين.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

مباراة طلائع الجيش القادمة
الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الزمالك

الزمالك

- -
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1

بداية الشوط الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1

حكم المباراة أطلق صافرة البداية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg