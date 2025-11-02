المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
هداف الزمالك في الدوري.. عدي الدباغ يزور شباك طلائع الجيش

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:50 م 02/11/2025
الزمالك - عدي الدباغ

عدي الدباغ مهاجم الزمالك

المصور: حازم جودة

أحرز المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، الهدف الثالث لصالح نادي الزمالك في مواجهة طلائع الجيش، المقامة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الدباغ هدف الزمالك الثالث في شباك الطلائع، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، برأسية قوية بعد عرضية متقنة من الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

وكان عدي الدباغ قد شارك كبديل في مواجهة الطلائع، على حساب خوان بيزيرا عقب إصابته، في الشوط الأول.

ورفع الدباغ رصيده إلى 4 أهداف في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لينفرد بصدارة هدافي الزمالك في المسابقة المحلية، متفوقًا على الأنجولي شيكو بانزا صاحب الثلاثة أهداف.

واستعاد الدباغ ذاكرة التسجيل مع الزمالك، في مسابقة الدوري العام، بعدما كان آخر أهدافه قبل لقاء اليوم ضد الجونة، يوم 23 سبتمبر الماضي.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري عدي الدباغ

