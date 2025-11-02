أحرز المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، الهدف الثالث لصالح نادي الزمالك في مواجهة طلائع الجيش، المقامة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الدباغ هدف الزمالك الثالث في شباك الطلائع، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، برأسية قوية بعد عرضية متقنة من الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

وكان عدي الدباغ قد شارك كبديل في مواجهة الطلائع، على حساب خوان بيزيرا عقب إصابته، في الشوط الأول.

ورفع الدباغ رصيده إلى 4 أهداف في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لينفرد بصدارة هدافي الزمالك في المسابقة المحلية، متفوقًا على الأنجولي شيكو بانزا صاحب الثلاثة أهداف.

واستعاد الدباغ ذاكرة التسجيل مع الزمالك، في مسابقة الدوري العام، بعدما كان آخر أهدافه قبل لقاء اليوم ضد الجونة، يوم 23 سبتمبر الماضي.