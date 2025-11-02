استعاد نادي الزمالك ذاكرة الانتصارات على حساب ضيفه طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك مبكرًا بأقدام صانع الألعاب ناصر ماهر، في الدقيقة 5، بعد تمريرة متقنة من لاعب الوسط نبيل عماد دونجا كسر بها مصيدة التسلل.

وشهد الشوط الأول إصابة الجناح البرازيلي خوان بيزيرا في العضلة الخلفية، ليضطر المدرب أحمد عبد الرؤوف لاستبداله في الدقيقة 28، والدفع بعدي الدباغ.

وعزز الزمالك تقدمه بأقدام ناصر ماهر مجددًا، في الدقيقة 49، بعد كرة عرضية من أحمد فتوح حاول الدفاع إبعادها، لتصل لناصر الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد شعبان، لكن اللاعب ذاته تابعها في الشباك.

واختتم عدي الدباغ ثلاثية القلعة البيضاء في شباك الطلائع، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، برأسية قوية بعد عرضية متقنة من الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

وقلص طلائع الجيش الفارق عن طريق محمد عاطف، لاعبه المعار من الزمالك، برأسية متقنة في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأكمل الزمالك الدقائق الأخيرة في اللقاء بعشرة لاعبين، عقب إصابة الظهير الأيسر أحمد فتوح.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الانتصار إلى 22 نقطة، ليخطف وصافة جدول الترتيب مؤقتًا، بفارق الأهداف عن النادي الأهلي.

وحقق الزمالك فوزه الأول في الدوري، بعد 4 جولات من التعثر، في الظهور الأول للمدرب المؤقت أحمد عبد الرؤوف.

وفي المقابل تعثر نادي طلائع الجيش للجولة السابعة على التوالي، حيث تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.