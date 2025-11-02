قدم مروان حمدي، مباراة قوية قاد فريقه بيراميدز خلالها لتحقيق الانتصار على حساب منافسه فريق الاتحاد السكندري (2-1)، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب مواجهات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري.

مروان حمدي رجل المباراة

وبصم مروان حمدي على انتصار بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 13.

مروان حمدي يسجل الهدف الأول لفريق بيراميدز في مرمى الاتحاد

(بيراميدز 1 - 0 الاتحاد) pic.twitter.com/p20pw92fLR — ON Sport (@ONTimeSports) November 2, 2025

ثم عاد مروان حمدي وصنع هدف بيراميدز الثاني، الذي سجله أحمد عاطف قطة في الدقيقة 79.

وحصل مروان حمدي على جائزة رجل المباراة بعد صافرة النهاية، نظرًا لمساهمته في انتصار بيراميدز، والوصول إلى النقطة 20، والارتقاء إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.