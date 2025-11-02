المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سجل وصنع.. مروان حمدي يحصد جائزة مباراة بيراميدز ضد الاتحاد (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:28 م 02/11/2025
مروان حمدي

مروان حمدي لاعب بيراميدز

قدم مروان حمدي، مباراة قوية قاد فريقه بيراميدز خلالها لتحقيق الانتصار على حساب منافسه فريق الاتحاد السكندري (2-1)، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب مواجهات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري.

مروان حمدي رجل المباراة

وبصم مروان حمدي على انتصار بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 13.

ثم عاد مروان حمدي وصنع هدف بيراميدز الثاني، الذي سجله أحمد عاطف قطة في الدقيقة 79.

وحصل مروان حمدي على جائزة رجل المباراة بعد صافرة النهاية، نظرًا لمساهمته في انتصار بيراميدز، والوصول إلى النقطة 20، والارتقاء إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

مباراة بيراميدز القادمة
الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز بيراميدز مروان حمدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

6

تمريرة من ديانج لكن جراديشار لم يلحق بها وخرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
إلتشي

إلتشي

32

فرينكي دي يونج سدد من خارج منطقة الجزاء وكرته اصطدمت في الدفاع ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
بورنموث

بورنموث

70

عرضية لبورنموث ويقابلها ماركوس تافيرنييه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدة عن المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg