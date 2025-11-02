المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بـ"ريمونتادا" ضد بتروجت.. سيراميكا يحافظ على صدارة الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:31 م 02/11/2025
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

حافظ سيراميكا كليوباترا على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفوزه القاتل على بتروجت.

وقلب سيراميكا كليوباترا تأخره بهدف ضد بتروجت إلى فوز بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، في الجولة 13 من الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف دون رد سجله مصطفى البدري في الدقيقة 18.

وبينما كانت المباراة في طريقها لانتهاء بفوز بتروجت، سجل صديق أوجولا هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

وأضاف اللاعب نفسه هدفا ثانيا للفريق صاحب الأرض في الدقيقة 90+9.

بهذا الفوز يرفع سيراميكا رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط أمام الأهلي الذي تعادل سلبيا في الوقت ذاته مع المصري البورسعيدي.

بينما توقف رصيد بتروجت عند 15 نقطة في المرتبة الـ13.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

محمد بسام - محمد صادق - رجب نبيل - جاستينس آرثر - أحمد هاني - عمرو السولية- أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي - مروان عثمان.

تشكيل بتروجت

عمرو صلاح - محمود شديد - هادي رياض - محمد دودو - حامد حمدان - مصطفى جابر - أدهم حامد - توفيق محمد - مصطفى البدري - عبد الله دياباتيه - سيكو سونكو.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 1: الحكم يطلق صافرة بداية المباراة.

الدقيقة 15: التعادل السلبي لا يزال مستمرا وسط محاولات حذرة من كلا الفريقين.

الدقيقة 18: بتروجت يتقدم عن طريق مصطفى البدري الذي أطلق تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء.

الدقيقة 30: لا جديد على صعيد النتيجة، بتروجت يتقدم بهدف دون رد مع ذهاب لاعبي الفريقين لاستراحة قصيرة لشرب الماء.

الدقيقة 42: مروان عثمان لاعب سيراميكا يهدر فرصة التعادل بعدما سدد الكرة أعلى العارضة.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف دون مقابل.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 88: الحكم يحتسب ركلة جزاء لسيراميكا.

الدقيقة 90+2: صديق أوجولا يسدد ركلة الجزاء بنجاح ليحرز هدف التعادل لسيراميكا.

الدقيقة 90+6: طرد كريم ندفيد لاعب سيراميكا.

الدقيقة 90+9: صديق أوجولا يضيف هدفا قاتلا يمنح به الفوز لسيراميكا.

الدقيقة 90+12: نهاية المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا 2-1.

مباراة بتروجت القادمة
الدوري المصري سيراميكا كليوباترا بتروجت

