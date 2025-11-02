المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة بلاتي توريه قبل السوبر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:24 م 02/11/2025
بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز

بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، والتي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

وخرج توريه مصابًا، خلال الشوط الأول لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد على استاد الدفاع الجوي، وحل بدلًا منه لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي.

أوضح المنيري أن توريه شعر بآلام على مستوى العضلة الخلفية، وسيجري أشعة رنين مغناطيسي على موضع الإصابة، لتحديد مدى قوتها قبل سفر البعثة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك، مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري بيراميدز بلاتي توريه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

74

خطأ لصالح المصري ضد أحمد عبد القادر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg