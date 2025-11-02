بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة بلاتي توريه قبل السوبر

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، والتي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

وخرج توريه مصابًا، خلال الشوط الأول لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد على استاد الدفاع الجوي، وحل بدلًا منه لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي.

أوضح المنيري أن توريه شعر بآلام على مستوى العضلة الخلفية، وسيجري أشعة رنين مغناطيسي على موضع الإصابة، لتحديد مدى قوتها قبل سفر البعثة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك، مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.