لم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من هز الشباك أمام نظيره المصري البورسعيدي، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد المصري، انطلقت في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري.

حارس المصري يعيق الأهلي

جاء الشوط الأول لمباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، من طرف واحد، حيث فرض المارد الأحمر سيطرته على الأحداث، لكن دون تغيير في النتيجة.

حيث إنه بالإضافة إلى محاولات وتسديدات الأهلي التي لم تصيب المرمى، كان محمود حمدي حارس المصري البورسعيدي، سدًا منيعًا أمام أخطر محاولات المارد الأحمر.

جراديشار يهدر فرصة سهلة للأهلي

حيث إن حارس المصري منع 4 أهداف محققة وقريبة كادت تمنح الأهلي التقدم في أكثر من مناسبة، ليُبقي نتيجة التعادل السلبي قائمة حتى الـ45 دقيقة من اللقاء.

وجاء المحاولات التي أنقذها محمود حمدي حارس المصري أمام لاعبي الأهلي، كما يلي:

الدقيقة 16 انفراد أمام جراديشار.

الدقيقة 19 تسديدة من أحمد زيزو.

الدقيقة 25 تصدى لمقصية من جراديشار.

الدقيقة 30 منع تسديدة من جراديشار على خط المرمى.