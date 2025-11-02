المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ارتدى قفاز الإجادة.. حارس المصري يحرم الأهلي من 4 أهداف (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:57 م 02/11/2025
الأهلي والمصري

مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

 

لم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من هز الشباك أمام نظيره المصري البورسعيدي، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد المصري، انطلقت في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري.

حارس المصري يعيق الأهلي

جاء الشوط الأول لمباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، من طرف واحد، حيث فرض المارد الأحمر سيطرته على الأحداث، لكن دون تغيير في النتيجة.

حيث إنه بالإضافة إلى محاولات وتسديدات الأهلي التي لم تصيب المرمى، كان محمود حمدي حارس المصري البورسعيدي، سدًا منيعًا أمام أخطر محاولات المارد الأحمر.

حيث إن حارس المصري منع 4 أهداف محققة وقريبة كادت تمنح الأهلي التقدم في أكثر من مناسبة، ليُبقي نتيجة التعادل السلبي قائمة حتى الـ45 دقيقة من اللقاء.

وجاء المحاولات التي أنقذها محمود حمدي حارس المصري أمام لاعبي الأهلي، كما يلي:

الدقيقة 16 انفراد أمام جراديشار.

الدقيقة 19 تسديدة من أحمد زيزو.

الدقيقة 25 تصدى لمقصية من جراديشار.

الدقيقة 30 منع تسديدة من جراديشار على خط المرمى.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي مباراة الأهلي والمصري نييتس جرايشار

