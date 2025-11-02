المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي يسحق المقاولون العرب.. ودجلة يسقط إنبي ويتصدر دوري السيدات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:13 م 02/11/2025
فريق وادي دجلة للسيدات

فريق وادي دجلة للسيدات

حقق النادي الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب المقاولون العرب بسداسية نظيفة، بينما تفوق وادي دجلة بخماسية على إنبي، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري السيدات.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بثنائية نظيفة، عن طريق منة طارق ونور يوسف.

وعزز الأهلي تفوقه في الشوط الثاني بتسجيل 4 أهداف، عن طريق: ميا داردن، حبيبة عصام، ميرسي إتوبرا ومنة طارق.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، حافظت سيدات وادي دجلة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية، بالانتصار بنتيجة 5-0 على حساب إنبي.

وسجل أهداف دجلة كلا من: الغانية جلاديس أمفوييا، منة عزت وأميرة أشرف.

وشهدت مباريات دوري السيدات اليوم، تعادل الزمالك مع بالم هيلز سلبيًا، بينما فاز فريق إس أي كا إف سي الرياضي على حساب اتحاد بسيون بسداسية نظيفة، وتفوق البنك الأهلي على زد بنتيجة 4-1، بينما فازت سيدات رع على الطيران بثنائية نظيفة.

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري السيدات برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الأهلي وصافة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي وادي دجلة دوري السيدات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

74

خطأ لصالح المصري ضد أحمد عبد القادر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg