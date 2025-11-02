حقق النادي الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب المقاولون العرب بسداسية نظيفة، بينما تفوق وادي دجلة بخماسية على إنبي، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري السيدات.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بثنائية نظيفة، عن طريق منة طارق ونور يوسف.

وعزز الأهلي تفوقه في الشوط الثاني بتسجيل 4 أهداف، عن طريق: ميا داردن، حبيبة عصام، ميرسي إتوبرا ومنة طارق.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، حافظت سيدات وادي دجلة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية، بالانتصار بنتيجة 5-0 على حساب إنبي.

وسجل أهداف دجلة كلا من: الغانية جلاديس أمفوييا، منة عزت وأميرة أشرف.

وشهدت مباريات دوري السيدات اليوم، تعادل الزمالك مع بالم هيلز سلبيًا، بينما فاز فريق إس أي كا إف سي الرياضي على حساب اتحاد بسيون بسداسية نظيفة، وتفوق البنك الأهلي على زد بنتيجة 4-1، بينما فازت سيدات رع على الطيران بثنائية نظيفة.

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري السيدات برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الأهلي وصافة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.