أغلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صفحة مباراة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري، لتتجه أنظاره نحو المنافسة على بطولة جديدة في المواجهة المقبلة.

الأهلي نجح في حسم مباراة المصري البورسعيدي، في آخر مهمة بمسابقة الدوري قبل رحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

على أن يخوض الأهلي مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر)، ذلك حال تأهل إلى النهائي أو اللعب على المركز الثالث.