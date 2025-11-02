المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

1 0
21:45
روما

روما

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
21:45
ليون

ليون

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00
بتروجت

بتروجت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الوجهة إلى الإمارات.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع المصري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:07 م 02/11/2025
الأهلي والمصري

مباراة الأهلي والمصري

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صفحة مباراة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري، لتتجه أنظاره نحو المنافسة على بطولة جديدة في المواجهة المقبلة.

الأهلي نجح في حسم مباراة المصري البورسعيدي، في آخر مهمة بمسابقة الدوري قبل رحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

زيزو أهدر ركلة جزاء.. طوفان الأهلي يعجز عن هز شباك المصري (فيديو)

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

على أن يخوض الأهلي مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر)، ذلك حال تأهل إلى النهائي أو اللعب على المركز الثالث.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي مباراة الأهلي والمصري نييتس جرايشار

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

