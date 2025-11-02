المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

1 0
21:45
روما

روما

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
21:45
ليون

ليون

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00
بتروجت

بتروجت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منذ يناير مع الزمالك.. زيزو يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام المصري (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:09 م 02/11/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي

أهدر أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، ركلة جزاء تحصل عليها فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام المصري في الدوري المصري.

وفرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين الأهلي والمصري، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على أرضية ملعب برج العرب.

وشارك أحمد سيد زيزو أساسيًا مع الأهلي أمام المصري، بعد أن اختاره توروب المدير الفني للفريق لبداية المباراة، وظل اللاعب في أرضية الميدان حتى صافرة النهاية.

زيزو يهدر ركلة جزاء للأهلي

حصل فريق الأهلي على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من ضائع، بعد تدخل من جانب ثنائي المصري ضد أحمد سيد زيزو، وذلك عقب تأكيد تقنية الفيديو على وجود مخالفة.

وتكفل أحمد سيد زيزو، بإهدار ركلة الجزاء حيث اختار لاعب الأهلي تسديد الكرة تجاه القائم الأيسر لحارس المصري محمود حمدي، قبل أن تغادر أرضية الملعب.

الأخيرة كانت مع الزمالك

أهدر أحمد سيد زيزو ركلة جزاء للمرة الأولى، منذ أن تكفل بإضاعة تسديدة مع الزمالك حينما كان لاعبًا رفقة الأبيض، وكان ذلك أمام أبو قير للأسمدة في يناير الماضي بمسابقة كأس مصر.

وحقق فريق الزمالك الفوز أمام أبو قير للأسمدة في المباراة التي جرت بدور الـ32 من كأس مصر بثنائية نظيفة، جاءت بتوقيع أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

زيزو الأبرز مع الأهلي

شارك أحمد سيد زيزو، رفقة الأهلي خلال 10 مباريات مع الفريق في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أحمد سيد زيزو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg