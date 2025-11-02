أهدر أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، ركلة جزاء تحصل عليها فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام المصري في الدوري المصري.

وفرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين الأهلي والمصري، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على أرضية ملعب برج العرب.

وشارك أحمد سيد زيزو أساسيًا مع الأهلي أمام المصري، بعد أن اختاره توروب المدير الفني للفريق لبداية المباراة، وظل اللاعب في أرضية الميدان حتى صافرة النهاية.

زيزو يهدر ركلة جزاء للأهلي

حصل فريق الأهلي على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من ضائع، بعد تدخل من جانب ثنائي المصري ضد أحمد سيد زيزو، وذلك عقب تأكيد تقنية الفيديو على وجود مخالفة.

وتكفل أحمد سيد زيزو، بإهدار ركلة الجزاء حيث اختار لاعب الأهلي تسديد الكرة تجاه القائم الأيسر لحارس المصري محمود حمدي، قبل أن تغادر أرضية الملعب.

الأخيرة كانت مع الزمالك

أهدر أحمد سيد زيزو ركلة جزاء للمرة الأولى، منذ أن تكفل بإضاعة تسديدة مع الزمالك حينما كان لاعبًا رفقة الأبيض، وكان ذلك أمام أبو قير للأسمدة في يناير الماضي بمسابقة كأس مصر.

وحقق فريق الزمالك الفوز أمام أبو قير للأسمدة في المباراة التي جرت بدور الـ32 من كأس مصر بثنائية نظيفة، جاءت بتوقيع أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

زيزو الأبرز مع الأهلي

شارك أحمد سيد زيزو، رفقة الأهلي خلال 10 مباريات مع الفريق في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.