حافظ نادي سيراميكا كليوباترا على صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بفضل ثنائية الجناح النيجيري صديق أوجولا في الدقائق الـ+90.

والتقى سيراميكا كليوباترا مع بتروجيت، مساء اليوم الأحد، في مباراة أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

أوجولا في الـ+90

كان سيراميكا متأخرًا بهدف أمام بتروجيت حتى الدقيقة 90.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن سيراميكا كليوباترا من إدراك التعادل أمام بتروجيت بهدف لصديق أوجولا من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.

واستمرت إثارة الدقائق الأخيرة، ليحصل كريم نيدفيد من سيراميكا كليوباترا على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+6 بعد اثنتين صفراوين.

ونجح أوجولا في تسجيل هدف فوز سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 90+8 من تسديدة قوية بالقدم اليمنى، لم يتمكن حارس بتروجيت من التصدي لها.

سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري المصري

يتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري بـ26 نقطة من 12 مباراة.

واستفاد سيراميكا كليوباترا من تعثر الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالتعادل (0-0)، ليوسع الفارق مع حامل اللقب إلى 3 نقاط.

يشار إلى أن أوجولا سجل 5 أهداف لسيراميكا كليوباترا في منافسات الدوري المصري هذا الموسم.