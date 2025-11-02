المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

رغم سيل الهجمات.. 27% فقط من محاولات الأهلي هددت مرمى المصري (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:04 م 02/11/2025
الأهلي - المصري

مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ترجمة الكم الكبير من المحاولات التي صنعها خلال مباراته ضد المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي نجح في حسم مباراة المصري البورسعيدي، في آخر مهمة بمسابقة الدوري قبل رحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

زيزو أهدر ركلة جزاء.. طوفان الأهلي يعجز عن هز شباك المصري (فيديو)

هجوم الأهلي ضد المصري

الأهلي قدم مباراة هجومية حيث وصل بمحاولات مكثفة على مرمى المصري البورسعيدي، خلال الـ90 دقيقة، لكنه لم ينجح في هز الشباك، ليفرط في نقطتين.

حيث إن الأهلي الذي لعب مباراة من طرف واحد، وصل بـ 22 تسديدة على المصري المصري البورسعيدي، بواقع 10 خلال الشوط الأول، و12 في الـ45 دقيقة الأخرى من اللقاء.

لكن الجانب السلبي من هذا الطوفان الهجومي الكبير، هو أن الأهلي سدد 6 كرات فقط على المرمى، أي بنسبة 27% فقط، بينما 59% منها جاءت خارج المرمى.

أرقام هجوم الأهلي تعكس مدى قلة التركيز لدى اللاعبين في إنهاء الفرص، وهي الأزمة التي تتطلب عملًا كبيرًا من الدنماركي ييس توروب خلال المرحلة المقبلة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي مباراة الأهلي والمصري نييتس جرايشار

