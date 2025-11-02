المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

- -
15:30
المغرب

المغرب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إنجاز لم يحدث منذ 42 عامًا.. سيراميكا يحلم بتكرار "معجزة المقاولون" في الدوري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:32 م 02/11/2025
فريق سيراميكا كليوباترا

فريق سيراميكا كليوباترا

واصل نادي سيراميكا كليوباترا نتائجه الرائعة منذ بداية الموسم الجاري، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب تغلبه على ضيفه بتروجيت بهدفين مقابل هدف.

وتفوق سيراميكا أمام نظيره البترولي، بفضل ثنائية المحترف النيجيري صديق أوجولا، في الجولة 13 من الدوري العام.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 26 نقطة، يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما حقق انتصاره الثامن مقابل تعادلين، بينما سقط في فخ الهزيمة مرتين فقط.

ويمتلك سيراميكا ثاني أقوى خط دفاع في الدوري، حيث استقبلت شباكه 5 أهداف فقط، بالتساوي مع بيراميدز، وخلف غزل المحلة الذي استقبل 4 أهداف.

ويأمل سيراميكا في تكرار التتويج الإعجازي لنادي المقاولون العرب، الذي كان آخر فريق غير جماهيري، والوحيد أيضًا، الذي فاز ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعود إنجاز المقاولون التاريخي لموسم 1982-1983، أي منذ 42 عامًا، حينما حصد اللقب برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك الوصيف، ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

وتسلح المقاولون العرب في ذلك الموسم، بمدربه الإنجليزي مايكل إيفرت، بالإضافة للمحترف الغاني كريم عبد الرزاق، الذي فاز من قبل بجائزة أفضل لاعب إفريقي وقاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية.

ويأمل علي ماهر في قيادة سيراميكا كليوباترا، لتحقيق لقب بطولة الدوري المصري، وكسر احتكار القطبين الأهلي والزمالك للمسابقة المحلية.

وكان سيراميكا قد عزز صفوفه بـ11 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل بداية الموسم، حيث ضم عمرو السولية، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس وكريم وليد "نيدفيد" من الأهلي، بالإضافة إلى محمد طارق، محمد مغربي، فخري لاكاي، إسلام عيسى وعبد الله مجدي، وأحمد سمير من طلائع الجيش.

كما تعاقد سيراميكا مع يوسف جمال ناشئ الأهلي، بينما رحل عنه العديد من النجوم، أبرزهم: أحمد قندوسي، محمد متولي كناريا، محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام بالإضافة لنهاية إعارة الثنائي محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو.

مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة
الدوري المصري المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا

