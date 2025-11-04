أكد مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة التزام الرابطة بإنهاء مرحلة المنافسة على الدوري الممتاز هذا الموسم بحد أقصى يوم 18 مايو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "فيفا ألزمنا بوجود لاعبي المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بمعسكرات منتخباتهم قبل المونديال بـ21 يوما". وأتم تصريحاته في هذا الصدد: "لذلك سننهي الدوري بالنسبة للمنافسين على اللقب يوم 18 مايو".

وبداية من الموسم الماضي، شهد نظام الدوري المصري تغييرا استثنائيا، حيث تلعب الأندية كلها في دور واحد بدلا من دورين، قبل تقسيم الفرق إلى مجموعتين حسب ترتيب الدور الأول.

وتنافس الأندية التي احتلت المراكز الـ7 الأولى في مجموعة التتويج وتحديد المتأهلين لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بينما تتنافس الأندية الـ14 الأقل ترتيبا في مجموعة تحديد الهابطين.

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده في نهائيات مونديال 2026، الذي يقام في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام نهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو من العام القادم.

جدول مباريات اليوم

مصدر بالرابطة ليلا كورة: لا تأجيل لمباراتي بيراميدز