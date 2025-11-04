المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

الدوري المصري.. وادي دجلة 1-1 حرس الحدود.. نهاية الشوط الأول

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:41 م 04/11/2025
احتفال علي حسين مهاجم وادي دجلة أمام زد

وادي دجلة - صورة أرشيفية

زوار موقع "يلا كورة" الكرام، نقدم لكم تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة وادي دجلة مع حرس الحدود في الدوري.

ويلعب وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء، مع حرس الحدود على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

رغبة الفريقين

ويتطلع فريق حرس الحدود لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعدما تعثر في أخر 3 مواجهات بالدوري حيث تلقى هزيمة من سيراميكا بنتيجة 3-0 ثم الخسارة من الإسماعيلي بنتيجة 3-1، وبعدها التعادل دون أهداف مع غزل المحلة.

أما فريق وادي دجلة يرغب هو الأخر في تحقيق الفوز أمام حرس الحدود بعد الفوز الذي حققه في مباراة الجولة الماضية ضد الاتحاد السكندري.

ويتواجد دجلة في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المرتبة الخامسة عشر برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

وادي دجلة: "عمرو، أيمن، سيف، عدلي، رضا، عبد العاطي، سكولز، بهنسي، فرانك، دياسطي، عبد الرحيم".

على مقاعد البدلاء: "حسن الحطاب، أحمد دحروج، محمد رجب، زياد أسامة، ميس كاندروب، وينقول كوابينا، علي حسين، أحمد فاروق، أحمد الشيمي".

حرس الحدود: "إبراهيم عبد الحكيم، محمد مجلي، عمرو جمال، فوزي الحناوي، محمد روقا، محمد الدغيمي، محمود الزنفلي، محمد النجيلي، معتز محمد، محمود أوكا، أحمد نايل".

وعلى مقاعد البدلاء: "محمد جابر، محمد بيومي، عمرو شعبان، أحمد الشيخ، مهاب ياسر، عمر سافيولا، إسماعيل أشرف، داميولا إيمانويل، كواسي إيسو".

تفاصيل المباراة

الدقيقة 16: كاد فريق حرس الحدود أن يسجل الهدف الأول عن طريق أوكا إلا أن دفاع وادي دجلة كان بالمرصاد.

الدقيقة 19: سجل فريق وادي دجلة الهدف الأول عن طريق فرانك بولي بعد تسديدة قوية من الجانب الأيسر سكنت الشباك.

الدقيقة 42: سجل حرس الحدود هدف التعادل عن طريق محمد النجيلي بعدما استلم كرة عرضية من الجبهة اليسرى ومن ثم سدد الكرة في الشباك.

ولم تأت الدقائق المتبقية من الشوط الأول بجديد ليعلن حكم المباراة نهايته بالتعادل 1-1.

مباراة حرس الحدود القادمة
حرس الحدود الدوري المصري وادي دجلة

