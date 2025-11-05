تحدث أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عدة ملفات، من بينها تنظيم مسابقة الدوري الممتاز، والتنسيق مع اتحاد الكرة ومنتخب مصر.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة "أبوظبي الرياضية": "مجموع الجوائز المالية لكأس الرابطة يبلغ 25 مليون جنيه منها 10 ملايين للبطل وهذا يجعلها أكبر من الدوري المصري الذي لم يكن له جائزة مالية".

وأضاف: "نجحنا في استقدام دخل أكبر لمسابقة الدوري من عائدات الرعاية والبث وما تم في بطولة كأس الرابطة ساعدنا في التفاوض للحصول على دخل أكبر لبطولة الدوري، وسنعلن قريبا عن زيادة أكبر في الجائزة المالية لبطل الدوري المصري".

وأوضح: "بعد انتهاء منافسات كأس السوبر المصري سنقوم بدورنا في التنسيق بين اتحاد الكرة والمنتخب ونادي بيراميدز بخصوص مشاركة الفريق في كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال)".

وواصل: "هناك تنسيق على أعلى مستوى بيننا وبين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأيضا مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ونقوم بكل ما في وسعنا من أجل انتظام الدوري وحل مشكلة المؤجلات".

وتابع: "نجحنا في إنهاء الموسم الماضي من الدوري المصري في شهر مايو ليتوافق مع مواعيد انتهاء الدوري في مختلف دول العالم والأمور هذا الموسم تسير بشكل منتظم بعد بداية الموسم في شهر أغسطس".

وأردف: "استحدثنا عدة مواد في لائحة الدوري بالتشاور مع الأندية قبل بداية الموسم ووضعنا آلية واضحة للتعامل مع مشاركات الأندية في البطولات القارية ودعم المنتخب من الأولويات التي تمت مراعاتها".

واستمر: "من ضمن أهداف الرابطة بداية من الموسم المقبل أن يكون هناك حفل سنوي لتوزيع جوائز الأفضل في الموسم بالدوري المصري مثل أفضل لاعب وحارس وهداف ومدرب وغيرها".

وأكد: "مباريات الدوري وخاصة التي تشارك بها الأندية الجماهيرية تشهد إقبالا على شراء تذاكر الدرجة الثالثة وبالتالي لا تظهر المدرجات المقابلة للكاميرات ممتلئة بالمشجعين ونعمل على معالجة هذا الأمر".

وأتم: "مباريات كأس السوبر لم تقام في بداية الموسم بسبب ارتباط المنتخب بتصفيات كأس العالم، كما أن الجهاز الفني للمنتخب طلب إقامة 4 أو 5 جولات من الدوري قبل المشاركة في التصفيات".

