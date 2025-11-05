المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دياب يتحدث عن.. زيادة جائزة الدوري.. استحداث حفل "الأفضل".. والتنسيق مع اتحاد الكرة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:50 م 05/11/2025
أحمد دياب

أحمد دياب

تحدث أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عدة ملفات، من بينها تنظيم مسابقة الدوري الممتاز، والتنسيق مع اتحاد الكرة ومنتخب مصر.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة "أبوظبي الرياضية": "مجموع الجوائز المالية لكأس الرابطة يبلغ 25 مليون جنيه منها 10 ملايين للبطل وهذا يجعلها أكبر من الدوري المصري الذي لم يكن له جائزة مالية".

وأضاف: "نجحنا في استقدام دخل أكبر لمسابقة الدوري من عائدات الرعاية والبث وما تم في بطولة كأس الرابطة ساعدنا في التفاوض للحصول على دخل أكبر لبطولة الدوري، وسنعلن قريبا عن زيادة أكبر في الجائزة المالية لبطل الدوري المصري".

وأوضح: "بعد انتهاء منافسات كأس السوبر المصري سنقوم بدورنا في التنسيق بين اتحاد الكرة والمنتخب ونادي بيراميدز بخصوص مشاركة الفريق في كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال)".

وواصل: "هناك تنسيق على أعلى مستوى بيننا وبين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأيضا مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ونقوم بكل ما في وسعنا من أجل انتظام الدوري وحل مشكلة المؤجلات".

وتابع: "نجحنا في إنهاء الموسم الماضي من الدوري المصري في شهر مايو ليتوافق مع مواعيد انتهاء الدوري في مختلف دول العالم والأمور هذا الموسم تسير بشكل منتظم بعد بداية الموسم في شهر أغسطس".

وأردف: "استحدثنا عدة مواد في لائحة الدوري بالتشاور مع الأندية قبل بداية الموسم ووضعنا آلية واضحة للتعامل مع مشاركات الأندية في البطولات القارية ودعم المنتخب من الأولويات التي تمت مراعاتها".

واستمر: "من ضمن أهداف الرابطة بداية من الموسم المقبل أن يكون هناك حفل سنوي لتوزيع جوائز الأفضل في الموسم بالدوري المصري مثل أفضل لاعب وحارس وهداف ومدرب وغيرها".

وأكد: "مباريات الدوري وخاصة التي تشارك بها الأندية الجماهيرية تشهد إقبالا على شراء تذاكر الدرجة الثالثة وبالتالي لا تظهر المدرجات المقابلة للكاميرات ممتلئة بالمشجعين ونعمل على معالجة هذا الأمر".

وأتم: "مباريات كأس السوبر لم تقام في بداية الموسم بسبب ارتباط المنتخب بتصفيات كأس العالم، كما أن الجهاز الفني للمنتخب طلب إقامة 4 أو 5 جولات من الدوري قبل المشاركة في التصفيات".

جدول مباريات اليوم 

الدوري المصري أحمد دياب كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg