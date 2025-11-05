علق ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، على الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص فيتور بيريرا، مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأبيض.

وكشف مصدر داخل الزمالك في تصريحات ليلا كورة عن أن مجلس إدارة النادي يناقش في الوقت الراهن مصير مدرب الحراس فيتور بيريرا، الذي تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية، نظرا لتوليه تدريب أحد أندية الكيان الصهيوني سابقا. طالع التفاصيل من هنا

وقال غريب في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "كل الجدل المثار حول مدرب الحراس الجديد واضح أنه ممنهج".

وأضاف: "التعامل مع الأمر يتم كما لو أن هذه جريمة تم ارتكابها على الرغم من أن عدة أندية تعاقدت مع لاعبين قاموا بنفس الأمر، المدرب جنسيته برتغالية وسبق له عمل في مصر مع فاركو".

وأوضح: "كل هذه الأمور المقصود منها تشتيت أذهان اللاعبين قبل كأس السوبر والفريق يدرك ذلك جيدا، هذا ليس طبيعيا ويجب أن يكون المعيار واحدا مع كل الأندية لكن هذه الانتقادات لا تظهر إلا إذا تعلق الأمر بالزمالك".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "الصمت دليل قوة، وليس مطلوبا من ناد كبير مثل الزمالك أن يعلق على كل كبيرة وصغيرة".

