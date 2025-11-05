المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"الأعلى للإعلام" يعلن حفظ شكوى الزمالك ضد مجلة الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:28 م 05/11/2025
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن حفظ الشكوى المقدمة من نادي الزمالك، ضد مجلة النادي الأهلي.

وكان المجلس قد تلقى شكوى من الزمالك، بسبب استخدام مجلة الأهلي لصورة الثلاثي نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد وقت احتجازهم من قبل السلطات الإماراتية عقب أحداث مباراة الفريق الأبيض مع بيراميدز بكأس السوبر المصري العام الماضي.

وقال المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد مجلة النادي الأهلي، بشأن العدد الصادر بتاريخ 30 أكتوبر".

وأضاف: "صدر القرار بناء على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المشكو بحقه في ضوء المعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس".

وأتم البيان: "يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته".

الأهلي الزمالك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

