الأهلي راحة 5 أيام بعد الفوز بكأس السوبر المصري

أعلن النادي الأهلي عن حصول لاعبيه ومدربه ييس توروب على راحة بعد التتويج بكأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري 2025 بعد الفوز على الزمالك 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن توروب سافر إلى الدنمارك برفقة جهازه المعاون لقضاء فترة إجازة قصيرة، على أن يعود إلى القاهرة لمواصلة التحضير للمرحلة القادمة.

وأشار موقع الأهلي إلى أن توروب منح لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وأتم: "حرص المدير الفني على توجيه التهنئة لجماهير الأهلي بعد الفوز بأول لقب له مع الفريق، مؤكدا عزمه على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة".

جدير بالذكر أن المنافسات المحلية ستتوقف لمدة أسبوعين تقريبا تزامنا مع فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

وستكون مباراة الأهلي المقبلة أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

