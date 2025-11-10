كشف النادي الأهلي عن موافقته على سفر لاعبه أحمد عابدين، إلى البرتغال من أجل قضاء فترة معايشة مع نادي فاماليكاو، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويعد أحمد عابدين، أحد أبرز اللاعبين في فريق الشباب بالأهلي، حيث خطف الأنظار خلال ظهوره مع منتخب مصر تحت 20 عامًا في كأس العالم بتشيلي.

عابدين يغادر إلى البرتغال

غادر أحمد عابدين فجر اليوم الإثنين، من أجل بداية فترة المعايشة مع نادي فاماليكاو، والتي سيتحدد خلالها موقف الفريق البرتغالي من ضمه.

وجاء طلب نادي فاماليكاو البرتغالي، قضاء أحمد عابدين لفترة المعايشة بعد المستوى الذي ظهر به خلال مشاركته مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم للشباب.

وكان قد قدم عابدين أداءً مميزًا لفت أنظار الجميع خلال مونديال الشباب، وتأتي فترة المعايشة التي سيقضيها في فاماليكاو تمهيدًا للتعاقد معه، حال قدم الأخير عرضًا مناسبًا يليق بإمكانات اللاعب وباسم النادي.

ولم يشارك أحمد عابدين رفقة الأهلي خلال الموسم الجاري، إذ تواجد فقط على مقاعد بدلاء الفريق أمام أمام غزل المحلة ولم يدخل إلى أرضية الميدان خلال اللقاء.