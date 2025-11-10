حسم فريق الكرة بالنادي الأهلي مواليد 2007 الفوز مساء اليوم الإثنين، على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل من بطولة الجمهورية.

ولعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية.

وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة جمعهم من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 3 مرات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 5 أهداف في مرماه، وفاز أخيرا على الزمالك بنتيجة 3-2.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان قد انتصر مساء أمس على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم بنهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي استضافته دولة الإمارات.