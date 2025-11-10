المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 2
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

مواليد 2007.. الأهلي يهزم الزمالك في الوقت القاتل ببطولة الجمهورية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:46 م 10/11/2025
الأهلي 2007

لاعبو الأهلي مواليد 2007

حسم فريق الكرة بالنادي الأهلي مواليد 2007 الفوز مساء اليوم الإثنين، على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل من بطولة الجمهورية.

ولعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية.

وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة جمعهم من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 3 مرات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 5 أهداف في مرماه، وفاز أخيرا على الزمالك بنتيجة 3-2.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان قد انتصر مساء أمس على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم بنهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي استضافته دولة الإمارات.

الأهلي الزمالك السوبر المصري بطولة الجمهورية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 2
إنجلترا

إنجلترا

64

ريجان ريسكي سدد ركلة الجزاء ولكن عمر عبد العزيز تصدى لها ببراعة قبل أن يتابعها ريسكي ومررها إلى لاعب منتخب إنجلترا الذي قابلها بتسديدة ولكنه تصدى لها من جديد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg