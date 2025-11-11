يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يصالح جماهيره مع اقتراب عام 2025 من النهاية.

ولم يبق أمام الزمالك سوى 3 مباريات حتى نهاية العام الحالي وذلك بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الأهلي بنتيجة 2-0 بالإمارات.

لقطات من تتويج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري

وتوقفت المسابقات المحلية منذ أمس الإثنين بسبب فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر والتي ستستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وسيكون هناك فترة توقف أخرى وقد تتخطى الخمسين يوما، حيث ستبدأ في الأول من شهر ديسمبر وستستمر حتى نهاية بطولة أمم أفريقيا في 18 يناير.

ويخوض الزمالك الجولتين الأولى والثانية في بطولة الكونفدرالية، بالإضافة إلى لقاء محلي ضد سموحة في الدوري الممتاز وفقًا للمواعيد المعلنة.

مباريات الزمالك القادمة حتى نهاية 2025

23 نوفمبر.. سيخوض الزمالك الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية ضد زيسكو الزامبي بالقاهرة.

26 نوفمبر.. الزمالك ضد سموحة.. الدوري المصري

30 نوفمبر.. سيخوض الزمالك الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية ضد كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا.

الزمالك في عام 2025

لم يكن عام 2025 جيدًا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث لم يحقق فيه سوى بطولة واحدة وهي كأس مصر، ولكنه يبحث أن ينهي العام الحالي بتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية له.

وتعاقب على تدريب الزمالك خلال عام 2025، 5 أجهزة فنية بداية من السويسري كريستيان جروس مرورًا بالبرتغالي جوزيه بيسيرو وأيمن الرمادي والبلجيكي يانيك فيريرا وأحمد عبدالرؤوف.

وكان الزمالك وصل لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية عن الموسم الماضي وخرج أمام فريق مغمور وهو ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

كما تأهل لنهائي كأس السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا بالإمارات وخسر اللقب أمام الأهلي.