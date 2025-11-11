المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

- -
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

- -
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

- -
15:30
بنما

بنما

"البحث عن النهاية السعيدة".. ماذا تبقى من مباريات للزمالك في عام 2025؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:55 ص 11/11/2025
الزمالك

الزمالك

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يصالح جماهيره مع اقتراب عام 2025 من النهاية.

ولم يبق أمام الزمالك سوى 3 مباريات حتى نهاية العام الحالي وذلك بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الأهلي بنتيجة 2-0 بالإمارات.

لقطات من تتويج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري

وتوقفت المسابقات المحلية منذ أمس الإثنين بسبب فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر والتي ستستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وسيكون هناك فترة توقف أخرى وقد تتخطى الخمسين يوما، حيث ستبدأ في الأول من شهر ديسمبر وستستمر حتى نهاية بطولة أمم أفريقيا في 18 يناير.

ويخوض الزمالك الجولتين الأولى والثانية في بطولة الكونفدرالية، بالإضافة إلى لقاء محلي ضد سموحة في الدوري الممتاز وفقًا للمواعيد المعلنة.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

مباريات الزمالك القادمة حتى نهاية 2025

23 نوفمبر.. سيخوض الزمالك الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية ضد زيسكو الزامبي بالقاهرة.

26 نوفمبر.. الزمالك ضد سموحة.. الدوري المصري

30 نوفمبر.. سيخوض الزمالك الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية ضد كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا.

الزمالك في عام 2025

لم يكن عام 2025 جيدًا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث لم يحقق فيه سوى بطولة واحدة وهي كأس مصر، ولكنه يبحث أن ينهي العام الحالي بتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية له.

وتعاقب على تدريب الزمالك خلال عام 2025، 5 أجهزة فنية بداية من السويسري كريستيان جروس مرورًا بالبرتغالي جوزيه بيسيرو وأيمن الرمادي والبلجيكي يانيك فيريرا وأحمد عبدالرؤوف.

وكان الزمالك وصل لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية عن الموسم الماضي وخرج أمام فريق مغمور وهو ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

كما تأهل لنهائي كأس السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا بالإمارات وخسر اللقب أمام الأهلي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية أحمد عبدالرؤوف مباريات الزمالك القادمة الزمالك في 2025

