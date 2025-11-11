المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صدام جماهيري ومعركتان بأفريقيا.. 3 مباريات تنهي رحلة الأهلي في عام 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:19 ص 11/11/2025
الأهلي

الأهلي

لا يتبقى سوى قليل من المباريات التي تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في عام 2025.

وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

لقطات من تتويج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري

وتوقفت المسابقات المحلية منذ أمس الإثنين بسبب فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وسيكون هناك فترة توقف أخرى وقد تتخطى الخمسين يوما، حيث ستبدأ في الأول من شهر ديسمبر وستستمر حتى نهاية بطولة أمم أفريقيا في 18 يناير.

ولا يتبقى أمام الأهلي سوى 3 مباريات وفقًا لما هو مُعلن وينتهي عام 2025 بالنسبة له، حيث سيلعب الجولتين الأولى والثانية في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى صدام جماهيري ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

وأصبح من الصعب أن ينهي الأهلي عام 2025 وهو صدارة الدوري والتي يحتلها سيراميكا كليوباترا بفارق 3 نقاط، كما أن بيراميدز لديه 3 مؤجلات، لو انتصر فيهم سيعتلي قمة المسابقة.

مباريات الأهلي القادمة حتى نهاية 2025

21 - 23 نوفمبر.. سيخوض الأهلي الجولة الأولى ضد شبيبة القبائل الجزائري بالقاهرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

25 نوفمبر.. الأهلي ضد الإسماعيلي.. الدوري المصري

28-30 نوفمبر.. سيخوض الأهلي الجولة الثانية ضد الجيش الملكي في المغرب بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

الأهلي في 2025

كان 2025 عامًا مليئًا بالتقلبات بالنسبة للنادي الأهلي ولم يحقق سوى القليل من أهدافه على صعيد النتائج والبطولات، كما مر عليه أجهزة فنية مختلفة من السويسري مارسيل كولر لعماد النحاس (في ولايتين)، والإسباني خوسيه ريبيرو، وأخيرا الدنماركي ييس توروب.

وحقق الأهلي بطولتين (الدوري، والسوبر)، وودع من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مشاركة المارد الأحمر مخيبة للآمال في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية 2025 بشكله الجديد، إذا ودع من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.

