يتفوق اللاعب أحمد مصطفى زيزو على جميع الصفقات الجديدة في الأهلي والزمالك بشأن عدد المساهمات التهديفية هذا الموسم.

وأضاف الأهلي 9 لاعبين جدد، بينما ضم الزمالك 12 لاعبًا في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، بما يشمل جميع الصفقات سواءً كانت بمقابل مادي أو مجانية أو من خلال تفعيل بند الشراء.

حصاد الصفقات الجديدة في الأهلي والزمالك

نجح النادي الأهلي في الحصول على أول ألقابه هذا الموسم، بالتتويج بكأس السوبر المصري 2025، إثر تفوقه في المباراة النهائية (2-0) على الزمالك.

ويحتل الأهلي وصافة جدول الترتيب في الدوري المصري بـ23 نقطة، أكثر بنقطة من الثالث الزمالك.

وقاريًا، تمكن كل من الأهلي والزمالك من بلوغ دور المجموعات، إذ يشارك الأول في دوري أبطال أفريقيا، بينما يظهر الأخير في الكونفدرالية الأفريقية.

يشار إلى أنه بحسب موقع ترانسفير ماركت، أنفق الأهلي أموالًا في الصيف أقل من الزمالك بنحو 100 مليون جنيه مصري.

وفيما يلي، حصاد الصفقات الجديدة في الأهلي والزمالك هذا الموسم، مع استثناء كأس العالم للأندية الذي أقيم ضمن الموسم الماضي 2024-2025..

زيزو يتصدر في الأهلي

- أحمد مصطفى زيزو: 3 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 12 مباراة

- محمود حسن تريزيجيه: 5 أهداف في 15 مباراة

- محمد علي بن رمضان: لم يسجل وصنع 3 أهداف في 14 مباراة

- ياسين مرعي: هدفان في 12 مباراة

- محمد شريف: هدفان وتمريرة حاسمة في 10 مباريات

- محمد شكري: 5 مباريات لم يسجل خلالها أو يصنع

- مصطفى العش (بعد تفعيل بند الشراء): 4 مباريات لم يسجل خلالها أو يصنع

- حمزة علاء: لم يشارك في أي مباراة

- محمد سيحا: لم يشارك في أي مباراة

وسجل الوافدون الجدد 12 هدفًا بقميص الأهلي إلى جانب 10 تمريرات حاسمة، ما يعني المساهمة بـ22 هدفًا في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم.

بيزيرا الأفضل في الزمالك

- خوان بيزيرا: 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة

- شيكو بانزا: 3 أهداف في 11 مباراة

- عدي الدباغ: 3 أهداف في 11 مباراة

- محمود بنتايك (بعد تفعيل بند الشراء): لم يسجل وصنع هدفين في 12 مباراة

- عمرو ناصر: هدف وحيد في 9 مباريات

- أحمد ربيع: هدف وحيد في 4 مباريات

- أحمد شريف: هدف وحيد في 8 مباريات

- آدم كايد: لم يسجل وصنع هدفًا وحيدًا في 9 مباريات

- المهدي سليمان: شارك في مباراة وحيدة

- بارون أوشينج: مباراة وحيدة لم يسجل خلالها أو يصنع

- محمد إسماعيل: 9 مباريات لم يسجل خلالها أو يصنع

- عبد الحميد معالي: 8 مباريات لم يسجل خلالها أو يصنع

وفي الزمالك، قدم اللاعبون المنضمون حديثًا 19 مساهمة تهديفية هذا الموسم، بواقع 12 هدفًا و7 تمريرات حاسمة.