المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

مصدر ليلا كورة: الزمالك يرسل شكوى لرئيس اتحاد الكرة ضد زيزو

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:19 م 12/11/2025
زيزو

زيزو

أكد مصدر بنادي الزمالك أن النادي لم يكتف بتقديم شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأهلي، بل أرسل شكوى أخرى مباشرة إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، طالبًا فيها معاقبة اللاعب بسبب ما وصفه النادي بـ "تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الأحد الماضي".

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إلى أن الخطاب الموجه لرئيس الاتحاد لم يذكر بنود لائحة الانضباط، لكنه وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه، خاصة كونه شاهدًا على الواقعة التي اعتبرها النادي مسيئة لسمعة الرياضة المصرية.

وأوضح المصدر أن الخطاب لا يتعارض مع الشكوى المقدمة للجنة الانضباط، وإنما يندرج ضمن مساعي الزمالك لاستعادة حقه ومعاقبة اللاعب على تصرفه غير الرياضي تجاه المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات.

كما أضاف المصدر أن الخطاب لم يتطرق إلى موقف خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، الذي أعلن دعمه وتأييده للاعب، معتبرًا أن مسؤولي الزمالك لم يتفاجأوا برد فعله نظرًا لسجله السابق من التصرفات المثيرة للجدل، حسبما أشار المصدر.

الأهلي الزمالك الدوري المصري زيزو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg