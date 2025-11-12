أكد مصدر بنادي الزمالك أن النادي لم يكتف بتقديم شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأهلي، بل أرسل شكوى أخرى مباشرة إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، طالبًا فيها معاقبة اللاعب بسبب ما وصفه النادي بـ "تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الأحد الماضي".

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إلى أن الخطاب الموجه لرئيس الاتحاد لم يذكر بنود لائحة الانضباط، لكنه وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه، خاصة كونه شاهدًا على الواقعة التي اعتبرها النادي مسيئة لسمعة الرياضة المصرية.

وأوضح المصدر أن الخطاب لا يتعارض مع الشكوى المقدمة للجنة الانضباط، وإنما يندرج ضمن مساعي الزمالك لاستعادة حقه ومعاقبة اللاعب على تصرفه غير الرياضي تجاه المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات.

كما أضاف المصدر أن الخطاب لم يتطرق إلى موقف خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، الذي أعلن دعمه وتأييده للاعب، معتبرًا أن مسؤولي الزمالك لم يتفاجأوا برد فعله نظرًا لسجله السابق من التصرفات المثيرة للجدل، حسبما أشار المصدر.