الإسماعيلي والزمالك آخرهم.. الأندية المصرية علامة مسجلة في قضايا "فيفا"

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:35 م 12/11/2025
الزمالك والإسماعيلي

صورة سابقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي

أعلن الموقع الرسمي الخاص بإيقاف قيد الأندية المصرية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد جديد على نادي الإسماعيلي.

ويعاني نادي الإسماعيلي من كثرة الديون الخارجية لبعض اللاعبين والمدربين السابقين للفريق الأول لكرة القدم، مما جعل فيفا يوقع عليه عقوبة إيقاف قيد جديدة يوم 10 نوفمبر الجاري.

ولم يكن الإسماعيلي الأول من مصر الذي تعرض لإيقاف قيد، فسبقه أندية الزمالك وإيسترن كومباني ومركز شباب تلا.

وفي السطور التالية نستعرض الأندية التي تعرضت لإيقاف القيد بالتواريخ:

1- إيسترن كومباني.. بداية من 31 أكتوبر 2024.. حتى الدفع.

2- الإسماعيلي.. بداية من 1 أبريل 2025.. حتى الدفع.

3- الإسماعيلي.. بداية من 4 أبريل 2025.. حتى الدفع.

4- الإسماعيلي.. بداية من 11 يونيو 2025.. فترة قيد واحدة.

5- مركز شباب تلا.. بداية من 27 مايو 2025.. حتى الدفع.

6- الإسماعيلي.. بداية من 17 يوليو 2025.. 3 فترات قيد.

7- إيسترن كومباني.. بداية من 30 يوليو 2025.. حتى الدفع.

8- إيسترن كومباني.. بداية من 30 يوليو 2025.. حتى الدفع.

9- إيسترن كومباني.. بداية من 29 سبتمبر 2025.. حتى الدفع.

10- الزمالك.. بداية من 3 نوفمبر 2025.. حتى الدفع.

11- الزمالك.. بداية من 3 نوفمبر 2025.. حتى الدفع.

12- الزمالك.. بداية من 3 نوفمبر 2025.. حتى الدفع.

13- الزمالك.. بداية من 6 نوفمبر 2025.. حتى الدفع.

14- الإسماعيلي.. بداية من 10 نوفمبر 2025.. حتى الدفع.

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري فيفا إيسترن كومباني

