كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: محمود الجزار يرحب بالعودة إلى الأهلي.. وخطوة من البنك

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

04:09 م 13/11/2025
محمود الجزار

محمود الجزار

يرحب محمود الجزار، مدافع نادي البنك الأهلي، بالانضمام إلى النادي الأهلي، لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمود الجزار مع البنك الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له الانضمام لأي فريق بداية من شهر يناير المقبل.

وعلم يلا كورة من مصدر مقرب من اللاعب، أن الأهلي تواصل مع محمود الجزار لإمكانية ضمه.

وأوضح المصدر، أن الجزار أبدى ترحابه في العودة إلى الأهلي مرة أخرى، لكن لم يحدث اتفاق نهائي.

وذكر المصدر، أن الأهلي لم يتواصل مع البنك الأهلي لضم الجزار في يناير، بينما التواصل كان مع اللاعب فقط.

ويرغب نادي البنك الأهلي، في تجديد عقد محمود الجزار، وهناك محاولة لعقد جلسة خلال الأيام المقبلة.

وشارك الجزار في 6 مباريات مع البنك الأهلي خلال الموسم الجاري.

وكان محمود الجزار، قد لعب في ناشئين الأهلي لمدة 3 مواسم في الفترة من 2018 حتى 2021، عندما جاء من كهرباء الإسماعيلية.

وخلال فترة تواجده في ناشئين الأهلي، لعب الجزار لمدة موسمين في صفوف نادي الجونة، قبل أن يرحل بشكل نهائي.

 

 

الأهلي البنك الأهلي محمود الجزار

