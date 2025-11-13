المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. بيراميدز ضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:27 م 13/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بتواجده ضمن القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2025. 

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفل في العاصمة المغربية الرباط يوم 19 نوفمبر الجاري.

وكان كاف، قد أعلن في وقت سابق اختيار نادي بيراميدز على رأس الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في القارة لعام 2025 بعد الإنجازات والبطولات العديدة التي حققها النادي السماوي.

وخلال عام 2025، توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، قبل الفوز بلقب كأس القارات الثلاث لبطولة كأس إنتركونتيننتال وتأهل للدور نصف النهائي، قبل أن يتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي، ويحتل حاليا صدارة التصنيف قاريا وعربيا.

وينافس بيراميدز، العديد من الأندية، وهم، صنداونز بطل جنوب إفريقيا، وشباب بلوزداد الجزائري، وأسيك الإيفواري، ونهضة بركان المغربي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وستيلينبوش الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني والهلال السوداني.

وكان بيراميدز قد شارك في بطولة كأس السوبر المصري، وحصل على المرركز الرابع.

مباراة بيراميدز القادمة
كاف بيراميدز الاتحاد الأفريقي جوائز كاف

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

