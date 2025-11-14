المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

- -
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

موعد ومكان جنازة محمد صبري لاعب الزمالك السابق

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:56 م 14/11/2025
محمد صبري

محمد صبري

لقي محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، مصرعه في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وذلك إثر حادث بالتجمع الخامس.

وكشف موقع مصراوي، عن وفاة محمد صبري؛ إثر تعرضه لحادث سير.

موعد ومكان جنازة محمد صبري 

وتقام صلاة الجنازة في جامع السلام بقرب الحي العاشر عقب صلاة العصر من مساء اليوم الجمعة.

وظهر محمد صبري على شاشة قناة الزمالك، في آخر مرة بالأمس الخميس، قبل أن يلقي مصرعه.

ويٌعد محمد صبري من أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك والكرة المصرية في فترة التسعينيات.ولعب محمد صبري في نادي الزمالك، في الفترة من 1993 إلى 2003، حيث توج بـ 15 لقبًا مع الفارس الأبيض.

وخاض صبري تجربتين خارج نادي الزمالك، مع كاظمة الكويتي والاتحاد السكندري، قبل أن يعلن اعتزاله موسم 2007.

وعلى المستوى الدولي، خاض صبري 3 مباريات فقط مع نادي الزمالك.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك محمد صبري وفاة محمد صبري جنازة محمد صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg