كلام فى الكورة
"خلل مفاجئ".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:17 م 14/11/2025
محمد صبري

محمد صبري لاعب الزمالك السابق

كتب: مصراوي

في مشهد صادم هز الوسط الرياضي ومتابعيه، رحل محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بشكل مأساوي إثر حادث تصادم مروع بالتجمع الخامس.

المعاينة الأولية لرجال المرور كشفت كواليس اللحظات الأخيرة في حياة "صبري"، "ابن الزمالك المتعصب" كان يقود سيارته بشارع جانبي، قبل أن يتعرض لخلل مفاجئ أثناء القيادة، الخلل، الذي لم تعرف طبيعته بشكل نهائي حتى الآن، تسبب في فقدانه السيطرة الكاملة على السيارة خلال ثوانٍ معدودة.

السيارة انحرفت بشكل حاد نحو مبنى تحت الإنشاء، لترتطم به بقوة شديدة، ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي بالكامل وتعرض اللاعب لإصابات بالغة لم يتمكن من النجاة منها، حيث فارق الحياة في موقع الحادث قبل وصول أي محاولة إسعاف.

وتجري الجهات المختصة حاليًا معاينة شاملة لمسرح الحادث لكشف الأسباب الفنية وراء الخلل المفاجئ، إلى جانب فحص السيارة وملابسات القيادة في اللحظات الأخيرة، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي بالواقعة.

ورحل محمد صبري، صاحب التاريخ الكروي الحافل، في واقعة صدمت محبيه وزملاءه، تاركًا خلفه حالة من الحزن والأسى داخل الوسط الرياضي الذي ما زال يتلقى الخبر بذهول.

ومن جانبه، أوضح معتمد جمال، لاعب الزمالك السابق، ما حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاته، حيث قال عبر قناة إم بي سي مصر 1: "هو شعر بآلام في الصدر قبل الحادثة بحوالي ربع ساعة، وتواصل مع زوجته وقتها وأخبرها وطمأنها عليه وأنه سيعود للمنزل".

أضاف: "لكنه تقريبًا شعر بآلام جديدة بعدها أثناء القيادة، ما تسبب في انحراف السيارة ووقوع الحادث".

محمد صبري وفاة محمد صبري محمد صبري لاعب الزمالك

