أدى الحضور من نجوم الكرة المصرية، صلاة الجنازة على الراحل محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية إثر حادث أليم.

محمد صبري كان قد تعرض لحادث أليم، في وقت مبكر اليوم الجمعة، أثناء عودته إلى منزله، حيث انحرفت منه السيارة ودخل بسيارته في مبنى تحت الإنشاء.

جنازة محمد صبري

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق، في مسجد السلام، الذي يقع بالقرب من الحي العاشر، في مدينة نصر.

وتواجد بعض من نجوم الكرة المصرية لأداء صلاة الجنازة، منهم إسماعيل يوسف، معتمد جمال، وليد سليمان، عبد الحميد بسيوني وجمال عبد الحميد، بالإضافة إلى عمرو الجنايني، الذي ترأس الزمالك مؤقتًا من قبل.

كما حضر سيد عبد الحفيظ وطارق قنديل، ممثلين عن مجلس إدارة الأهلي، على التواجد في صلاة الجنازة، بينما حضر نيابة عن مجلس الزمالك، أحمد سليمان فقط.

