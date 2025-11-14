المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أبرزهم عبد الحفيظ وسليمان.. نجوم الكرة المصرية في جنازة محمد صبري (صور)

محمد خيري

كتب - محمد خيري

04:11 م 14/11/2025
أدى الحضور من نجوم الكرة المصرية، صلاة الجنازة على الراحل محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية إثر حادث أليم.

محمد صبري كان قد تعرض لحادث أليم، في وقت مبكر اليوم الجمعة، أثناء عودته إلى منزله، حيث انحرفت منه السيارة ودخل بسيارته في مبنى تحت الإنشاء.

جنازة محمد صبري

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق، في مسجد السلام، الذي يقع بالقرب من الحي العاشر، في مدينة نصر.

وتواجد بعض من نجوم الكرة المصرية لأداء صلاة الجنازة، منهم إسماعيل يوسف، معتمد جمال، وليد سليمان، عبد الحميد بسيوني وجمال عبد الحميد، بالإضافة إلى عمرو الجنايني، الذي ترأس الزمالك مؤقتًا من قبل.

كما حضر سيد عبد الحفيظ وطارق قنديل، ممثلين عن مجلس إدارة الأهلي، على التواجد في صلاة الجنازة، بينما حضر نيابة عن مجلس الزمالك، أحمد سليمان فقط.

طالع لقطات من مراسم جنازة محمد صبري لاعب الزمالك الراحل أو تنقل بين الصور من الأعلى

اقرأ أيضًا.. "خلل مفاجئ".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري

طالع أيضًا.. ضمنهم زيزو والأهلي والزمالك.. الأندية المصرية والنجوم ينعون وفاة محمد صبري (صور)

محمد صبري وفاة محمد صبري محمد صبري لاعب الزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

