جون إدوارد: محمد صبري كان عاشقًا للزمالك حتى آخر لحظة في حياته

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:40 م 14/11/2025
جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك

جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك

نعى جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وفاة محمد صبري لاعب القلعة البيضاء السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير.

وتلقت الرياضة المصرية خبرًا صادمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بوفاة محمد صبري عن عمر 51 عاما.

جنازة محمد صبري لاعب الزمالك السابق بحضور نجوم الرياضة (صور)

وكتب إدوارد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، ننعى رحيل الكابتن محمد صبري، أحد أنقى وأوفى أبناء نادي الزمالك، الذي غادر دنيانا اليوم تاركًا خلفه إرثًا خالدًا من الإخلاص وحب الفارس الأبيض".

وأضاف: "لقد كان محمد صبري لاعبًا استثنائيًا في أدائه، وإنسانًا نقيًا في أخلاقه، وعاشقًا للزمالك حتى آخر لحظة في حياته. قدّم الكثير لناديه، وأسعد جماهيره، وظل رمزًا للولاء والانتماء الحقيقي".

وأكمل: "أتقدم بخالص التعازي إلى أسرته الكريمة، وإلى جماهير الزمالك العظيمة، وإلى كل من عرف قيمته داخل الملعب وخارجه.. رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وجعل مثواه الجنة".

ضمنهم زيزو والأهلي والزمالك.. الأندية المصرية والنجوم ينعون وفاة محمد صبري (صور)

 

محمد صبري وفاة محمد صبري محمد صبري لاعب الزمالك السابق

