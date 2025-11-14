المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد صبري.. فراق أليم وإرث خالد مع الزمالك

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:55 م 14/11/2025
محمد صبري

محمد صبري لاعب الزمالك السابق

رحل محمد صبري، لاعب الزمالك السابق عن عالمنا، اليوم الجمعة، بعدما تعرض لحادث أليم عقب انحراف سيارته، متأثرًا بوعكة صحية وآلام بالصدر.

محمد صبري ابن بلبيس، الذي ولد في أبريل 1974، وطئت قدماه ملاعب الساحرة المستديرة من بوابة قطاع الناشئين في نادي الزمالك.

ورسم محمد صبري مسيرة لا تنسى بقميص الفارس الأبيض، حصد خلالها العديد من البطولات، محلية كانت أو قارية، بالإضافة إلى تمثيل منتخب مصر دوليًا في عدة مباريات.

صاحب الـ51 عامًا لعب 10 مواسم بقميص الزمالك، بدأت في 1993 وحتى 2003، حصل خلالهم على 15 بطولة مع الفارس الأبيض، 7 منها محلية، البقية جاءت خارجية، أفريقية وأفرو أسيوية.

ثم ترك القلعة البيضاء عندما بلغ عمره 29 عامًا، ليأخذ خطوة أخرى وحيدة في مسيرته الكروية، ويرتدي قميص الاتحاد السكندري، حتى علق حذائه عام 2007.

محمد صبري ترك بصمته حاضرة في مباريات القمة، من خلال هدفين سجلهم في شباك الأهلي، الأول في شباك أحمد شوبير والثانية ضد عصام الحضري.

وعمل الراحل بالتدريب في قطاع الناشئين داخل الزمالك، قبل أن يقدم برنامجًا تلفزيونيًا عبر شاشة قناة النادي مؤخرًا، حيث إن آخر ظهور له كان أمس الخميس.

اقرأ أيضًا.. "خلل مفاجئ".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري

طالع أيضًا.. أبرزهم عبد الحفيظ وسليمان.. نجوم الكرة المصرية في جنازة محمد صبري (صور)

طالع أيضًا.. ضمنهم زيزو والأهلي والزمالك.. الأندية المصرية والنجوم ينعون وفاة محمد صبري (صور)

محمد صبري وفاة محمد صبري محمد صبري لاعب الزمالك

