الزمالك: لن نتخلى عن أسرة محمد صبري.. ونتمنى ظهور لاعبين جدد مثله

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:19 ص 15/11/2025
محمد صبري

محمد صبري

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لن تتخلى عن أسرة محمد صبري، نجم الفريق السابق الذي وافته المنية صباح الجمعة في حادث سيارة.

وقال هشام نصر في تصريحات لقناة "أون سبورت 1: "محمد صبري كان قمة في التواضع ومن أعظم اللاعبين في تاريخ الزمالك ولم يكن المال يغريه وضحى بالكثير من الأشياء".

وأضاف: "نتمنى أن يظهر في الزمالك لاعبون جدد مثل محمد صبري رحمه الله".

وأوضح: "عزاء محمد صبري سيكون داخل نادي الزمالك في المكان الذي يحبه بجوار الملعب الذي كان يتدرب به ليصبح نجما".

وواصل: "من البديهي أن نقدم الدعم المالي لأسرة محمد صبري، أولاده هم أولادنا وأولاد نادي الزمالك وسنتابعهم دوما ولن نقصر معهم".

وأتم: "من المؤكد أننا سنقوم بتكريم محمد صبري في أول مباراة مقبلة للفريق".

الزمالك يعلن الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة محمد صبري

الزمالك هشام نصر محمد صبري

