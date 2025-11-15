المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليس مقر النادي.. الزمالك يعلن تغيير مكان عزاء محمد صبري

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

02:48 م 15/11/2025
محمد صبري

محمد صبري لاعب الزمالك السابق

أعلن نادي الزمالك، تفاصيل إقامة عزاء الراحل محمد صبري، لاعب الفريق السابق، الذي فارق الحياة أمس الجمعة، إثر حادث سير أليم.

عزاء محمد صبري

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أنه تقرر بصفة نهائية إقامة عزاء النادي للراحل محمد صبري، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلًا من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إثر تعرضه لحادث سير، وشيعت جنازته عصر الأمس.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.

طالع لقطات من مراسم جنازة محمد صبري لاعب الزمالك الراحل أو تنقل بين الصور من الأعلى

اقرأ أيضًا.. "خلل مفاجئ".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري

طالع أيضًا.. ضمنهم زيزو والأهلي والزمالك.. الأندية المصرية والنجوم ينعون وفاة محمد صبري (صور)

محمد صبري وفاة محمد صبري محمد صبري لاعب الزمالك

