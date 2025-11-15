أعلن نادي الزمالك، تفاصيل إقامة عزاء الراحل محمد صبري، لاعب الفريق السابق، الذي فارق الحياة أمس الجمعة، إثر حادث سير أليم.

عزاء محمد صبري

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أنه تقرر بصفة نهائية إقامة عزاء النادي للراحل محمد صبري، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلًا من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إثر تعرضه لحادث سير، وشيعت جنازته عصر الأمس.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.

