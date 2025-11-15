المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر في الزمالك ليلا كورة: قررنا ضم نجلَي محمد صبري لصفوف قطاع الناشئين

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

06:22 م 15/11/2025
محمد صبري

محمد صبري نجم نادي الزمالك الراحل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة الفريق الأبيض قد قررت ضم الثنائي آدم وآسر محمد صبري، نجلي نجم القلعة البيضاء الراحل، تكريمًا له.

الزمالك: سنضم آدم وآسر محمد صبري من السكة الحديد تكريمًا للراحل

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما".

وتابع: "القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريمًا للراحل محمد صبري".

وأوضح نادي الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أنه تقرر بصفة نهائية إقامة عزاء النادي للراحل محمد صبري، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلًا من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك قطاع ناشئين الزمالك محمد صبري

