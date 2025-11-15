كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة الفريق الأبيض قد قررت ضم الثنائي آدم وآسر محمد صبري، نجلي نجم القلعة البيضاء الراحل، تكريمًا له.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما".

وتابع: "القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريمًا للراحل محمد صبري".

وأوضح نادي الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أنه تقرر بصفة نهائية إقامة عزاء النادي للراحل محمد صبري، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلًا من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.